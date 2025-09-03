CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Minus

CoreWeave im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 88,98 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 88,98 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 87,82 USD. Bei 88,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 639.915 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

