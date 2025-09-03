CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 88,37 USD.

Die CoreWeave-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 88,37 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,21 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.717.504 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

