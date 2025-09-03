DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend tiefer

04.09.25 20:25 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 88,37 USD.

CoreWeave
77,40 EUR -0,80 EUR -1,02%
Die CoreWeave-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 88,37 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,21 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.717.504 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

