CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Minusbereich

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 87,29 USD.

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 84,41 USD. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.086.366 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie ausweisen dürften.

