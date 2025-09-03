CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Minusbereich
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 87,29 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 84,41 USD. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.086.366 Stück gehandelt.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie ausweisen dürften.
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht
