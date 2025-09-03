DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.404 -0,5%Nas21.679 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.595 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kurs der CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Minusbereich

05.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Minusbereich

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 87,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
73,60 EUR -3,80 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 84,41 USD. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.086.366 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung