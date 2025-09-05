CoreWeave Aktie News: Bullen treiben CoreWeave am Montagabend an

Blick auf CoreWeave-Kurs

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,9 Prozent auf 94,38 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 94,38 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 96,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 88,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.377.444 CoreWeave-Aktien.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,622 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht