CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Abend vor

09.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 97,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
84,80 EUR 3,80 EUR 4,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 97,73 USD. Bei 103,19 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 100,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.619.519 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

