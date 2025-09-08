CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Abend vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 97,73 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 97,73 USD. Bei 103,19 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 100,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.619.519 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,622 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Klarna-Aktie vor IPO - Das sollten Anleger wissen
CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.