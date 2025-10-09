CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag in Rot

DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 139,11 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 139,11 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 137,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.047.976 CoreWeave-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,731 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

