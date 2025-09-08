DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.508 -0,4%Nas21.956 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Nachmittag Kursrakete

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 20,2 Prozent auf 120,47 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 20,2 Prozent auf 120,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 122,05 USD. Bei 110,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.171.746 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

