CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 20,2 Prozent auf 120,47 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 20,2 Prozent auf 120,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 122,05 USD. Bei 110,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.171.746 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.
