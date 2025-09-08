CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 18,9 Prozent auf 119,12 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 18,9 Prozent auf 119,12 USD zu. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 124,89 USD. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.981.454 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.

