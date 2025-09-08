DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug

10.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 18,9 Prozent auf 119,12 USD.

CoreWeave
101,00 EUR 16,20 EUR 19,10%
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 18,9 Prozent auf 119,12 USD zu. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 124,89 USD. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.981.454 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

