CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf Höhenflug
Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 18,9 Prozent auf 119,12 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 18,9 Prozent auf 119,12 USD zu. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 124,89 USD. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.981.454 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.
