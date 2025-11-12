CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 90,10 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 90,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 92,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 91,76 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 2.257.322 Aktien.
Am 10.11.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 präsentieren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,584 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
