CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 86,69 USD.

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 86,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 86,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.691.101 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 10.11.2025 vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,584 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur