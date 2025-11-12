CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 86,69 USD.
Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 86,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 86,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.691.101 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 10.11.2025 vor.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,584 USD ausweisen wird.
