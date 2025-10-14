DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.647 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,57 -1,3%Gold4.147 +0,9%
Aktie im Fokus

CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Dienstagabend auf rotes Terrain

14.10.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Dienstagabend auf rotes Terrain

14.10.25 20:24 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 135,83 USD.

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 135,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 130,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.124.180 CoreWeave-Aktien.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,731 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

