CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Dienstagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 135,83 USD.
Die CoreWeave-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 135,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 130,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.124.180 CoreWeave-Aktien.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,731 USD je CoreWeave-Aktie.
