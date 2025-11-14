DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,47 +2,2%Gold4.104 -1,6%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit Einbußen

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 77,18 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 77,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 74,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,88 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.384.833 Stück gehandelt.

CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -0,323 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

