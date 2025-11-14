CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 77,18 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 77,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 74,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,88 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.384.833 Stück gehandelt.
CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -0,323 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
