CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit Einbußen

CoreWeave im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 77,18 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 77,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 74,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,88 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.384.833 Stück gehandelt.

CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -0,323 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur