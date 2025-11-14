CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Einbußen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 77,37 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 77,37 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 73,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.763.794 CoreWeave-Aktien.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2025.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,323 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
