CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Einbußen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 77,37 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 77,37 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 73,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.763.794 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2025.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,323 USD je CoreWeave-Aktie.

