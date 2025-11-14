DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.989 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Einbußen

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 77,37 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 77,37 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 73,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.763.794 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2025.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,323 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

