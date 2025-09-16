DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.077 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.683 -0,2%
Aktienentwicklung

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

17.09.25 16:13 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 116,61 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
97,00 EUR -3,00 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 116,61 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 114,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,39 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 874.956 Stück gehandelt.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,626 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

