CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 116,61 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 114,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,39 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 874.956 Stück gehandelt.
CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,626 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
