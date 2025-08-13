CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag gefragt
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 92,73 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 92,73 USD. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 94,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.393.330 Aktien.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,597 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
