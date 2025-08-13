Kursverlauf

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag gefragt

21.08.25 16:11 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 92,73 USD.

