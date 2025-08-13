DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag gefragt

21.08.25 16:11 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag gefragt

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 92,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 92,73 USD. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 94,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.393.330 Aktien.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,597 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

