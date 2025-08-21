DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.702 +2,1%Nas21.479 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagnachmittag schwächer

22.08.25 16:09 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 90,35 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 90,35 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 89,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 644.741 Stück.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,633 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

