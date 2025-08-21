Kursverlauf

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend in Grün

22.08.25 20:25 Uhr

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 94,41 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 81,60 EUR 2,00 EUR 2,51% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com