CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend in Grün
Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 94,41 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 94,41 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 98,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 91,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.126.950 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,633 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
