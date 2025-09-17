CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend an Boden

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 130,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 130,24 USD. Bei 136,45 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,62 USD. Bisher wurden heute 7.637.567 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,669 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

