Aktie im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend an Boden

22.09.25 20:25 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 130,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 130,24 USD. Bei 136,45 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,62 USD. Bisher wurden heute 7.637.567 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,669 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

