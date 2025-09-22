CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Nachmittag ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 134,64 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 134,64 USD zu. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.923.203 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,669 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
