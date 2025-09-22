CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Dienstagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 129,29 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 129,29 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 127,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 135,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.211.947 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,669 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.