CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Dienstagabend auf rotes Terrain

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 129,29 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 129,29 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 127,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 135,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.211.947 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,669 USD je Aktie aus.

