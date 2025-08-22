CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 91,26 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 91,26 USD. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 90,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 93,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 847.083 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,633 USD je Aktie aus.
