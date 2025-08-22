CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Montagabend
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 92,27 USD.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 92,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 90,00 USD. Bei 93,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.516.663 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,633 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
