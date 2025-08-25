CoreWeave Aktie News: CoreWeave wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,83 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,83 USD abwärts. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 90,64 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 550.869 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,633 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

