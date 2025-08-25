CoreWeave Aktie News: CoreWeave wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,83 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,83 USD abwärts. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 90,64 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 550.869 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,633 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht
Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.