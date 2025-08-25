CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 91,33 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 91,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 90,32 USD. Bei 91,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.785.526 CoreWeave-Aktien.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,633 USD je CoreWeave-Aktie stehen.
