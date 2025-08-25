CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend verlustreich

So bewegt sich CoreWeave

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 91,33 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 91,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 90,32 USD. Bei 91,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.785.526 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,633 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

