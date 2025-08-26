CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 94,25 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 15:53 Uhr 3,1 Prozent. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 94,84 USD. Bei 94,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.086.767 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.
