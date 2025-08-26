Fokus auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag stärker

27.08.25 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 94,25 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 83,00 EUR 2,00 EUR 2,47% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock