CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Abend hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 96,70 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,8 Prozent auf 96,70 USD. Bei 97,48 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.709.592 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.
