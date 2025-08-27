CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,0 Prozent auf 104,70 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,0 Prozent auf 104,70 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,51 USD. Zuletzt wechselten 4.052.880 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.

