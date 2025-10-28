CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 136,42 USD.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 136,42 USD. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 138,06 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.495.387 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 10.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
