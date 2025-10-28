CoreWeave Aktie News: CoreWeave macht am Dienstagabend Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 136,65 USD.
Das Papier von CoreWeave legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 136,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 141,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.117.469 CoreWeave-Aktien.
CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 10.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
