CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagabend südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 101,38 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 101,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,33 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,68 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.121.047 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte