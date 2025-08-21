DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.536 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Kursentwicklung im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagabend südwärts

29.08.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 101,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
85,00 EUR -4,60 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 101,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,33 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,68 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.121.047 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung