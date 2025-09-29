DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
CoreWeave im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

30.09.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,0 Prozent auf 137,17 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,0 Prozent auf 137,17 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 141,96 USD. Bei 136,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 7.154.029 Stück.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

