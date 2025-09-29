CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

CoreWeave im Blick

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,0 Prozent auf 137,17 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,0 Prozent auf 137,17 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 141,96 USD. Bei 136,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 7.154.029 Stück.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme