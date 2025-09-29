CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursfeuerwerk

CoreWeave im Blick

Die Aktie von CoreWeave zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,1 Prozent auf 137,36 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 12,1 Prozent auf 137,36 USD zu. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 142,67 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 136,23 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 13.652.536 Aktien.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD ausweisen wird.

