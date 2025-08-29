Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 68,01 USD.

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 68,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 626.023 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 69,29 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 81,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

