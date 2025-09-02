DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Corning

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Corning am Nachmittag ins Plus

03.09.25 16:10 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Corning am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Corning zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 69,38 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
59,08 EUR 1,57 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 69,38 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 69,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.735 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 69,40 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

