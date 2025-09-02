Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von Corning zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 68,86 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 68,86 USD zu. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,78 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,62 USD. Bisher wurden via New York 775.142 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,78 USD. 1,34 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,50 USD ab. Mit Abgaben von 45,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Am 29.07.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
