Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Nachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 70,29 USD.
Das Papier von Corning legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 70,29 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,55 USD zu. Mit einem Wert von 69,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 163.739 Corning-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 USD erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,47 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
