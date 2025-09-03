Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Corning im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Corning. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 69,69 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 69,69 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 70,62 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 526.012 Corning-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 70,62 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 1,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 85,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 04.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

