Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Aufwind

09.09.25 16:09 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 72,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
61,56 EUR 0,27 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 72,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 72,44 USD. Bei 72,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 116.938 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,39 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 1,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen