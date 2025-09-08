Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 72,34 USD.

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 72,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 72,44 USD. Bei 72,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 116.938 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,39 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 1,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

