Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 86,73 USD abwärts.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 86,73 USD. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,71 USD aus. Mit einem Wert von 87,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 107.752 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 131,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Corning dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 USD je Corning-Aktie.

