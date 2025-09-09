DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.517 -0,4%Nas21.951 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,61 +1,6%Gold3.647 +0,6%
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zieht am Nachmittag an

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 73,82 USD.

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:53 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 73,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 299.879 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 73,94 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 49,20 Prozent sinken.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
