Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Corning zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 89,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 89,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 90,60 USD. Bei 88,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 126.731 Corning-Aktien den Besitzer.
Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach -0,14 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 USD je Aktie.
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
