Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 88,92 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 88,92 USD nach oben. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,60 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 404.026 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 57,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Corning-Aktie belaufen.

