Aktienkurs im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend nahe Vortagesniveau

14.10.25 20:23 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Corning. Bei der Corning-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 85,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
73,41 EUR 0,83 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Corning-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 85,59 USD. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 85,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 83,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 333.510 Stück.

Bei einem Wert von 87,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 3,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Corning dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

In eigener Sache

