US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Corning am Freitagnachmittag zu

14.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Corning am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 82,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
71,35 EUR 0,53 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 82,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 82,78 USD. Mit einem Wert von 79,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.786 Stück gehandelt.

Bei 92,57 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,12 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Corning-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning -0,14 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 4,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Mrd. USD umgesetzt.

Corning wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
