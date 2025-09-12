DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Dienstagnachmittag zu

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 78,15 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 78,15 USD. Bei 78,59 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,28 USD. Bisher wurden via New York 217.948 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 78,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 52,02 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor

In eigener Sache

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

