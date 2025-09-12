Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 78,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 78,15 USD. Bei 78,59 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,28 USD. Bisher wurden via New York 217.948 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 78,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 52,02 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 04.11.2025 gerechnet.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen