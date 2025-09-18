Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Bei der Corning-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 79,59 USD.
Bei der Corning-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 79,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 79,90 USD. Die Corning-Aktie sank bis auf 79,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 467.106 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 79,90 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 52,88 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
Alle: Alle Empfehlungen