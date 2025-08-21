DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.634 +1,9%Nas21.509 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Corning im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Freitagabend Boden gut

22.08.25 20:25 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
56,06 EUR 0,79 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 65,87 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,13 USD zu. Bei 65,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 249.536 Corning-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,50 USD) erklomm das Papier am 08.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 75,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

mehr Analysen