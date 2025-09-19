DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.302 -0,2%Nas22.586 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Aktienkurs aktuell

23.09.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Dienstagabend Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Corning. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 80,46 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 80,46 USD zu. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,47 USD aus. Bei 79,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 419.846 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 0,02 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,86 Mrd. USD gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

