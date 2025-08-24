DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

25.08.25 16:10 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 66,95 USD.

Corning Inc.
Um 15:52 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 66,95 USD zu. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 126.472 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 0,51 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 78,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,47 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

