Fokus auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

26.08.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
57,26 EUR 1,30 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Corning konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 67,32 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 67,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,74 USD. Bisher wurden via New York 219.200 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 67,67 USD. 0,52 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 29.07.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 vorlegen.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

mehr Analysen